Las polémicas frases de educación sexual en libros escolares en Perú

El Ministerio de Educación de Perú (Minedu) enfrenta una verdadera crisis por la inclusión de contenidos "conservadores" y sexuales en los textos escolares que serán repartidos en las escuelas públicas desde el próximo año.

Según el diario Comercio, los nuevos textos para adolescentes omiten violaciones a los derechos humanos y contienen artículos contrarios contra la libertad de género y los derechos de poblaciones vulnerables.

Uno de los motivos fue que los que evaluaron el contenido fueron congresistas del movimiento Fuerza Popular (de derecha y adherentes al fujimorismo), ex miembros de las Fuerzas Armadas, así como con integrantes de grupos religiosos conservadores.

El movimiento Nuevo Perú pidió que se dejaran sin efectos los cambios, donde también se muestra una cara de la historia, la más derechista y donde se compara a Sendero Luminoso con Al Qaeda y el Estado Islámico.

En el ámbito sexual, el documento incluye columnas de opinión como la del psicólogo Fernando Maestre, llamada "La virginidad conservada", así como un texto que habla en favor de la castidad titulado "¿Podemos resistir la tentación?".

Algunas de las frases utilizadas son:

- "Retrasar el inicio sexual puede traer varias ventajas. Una de ellas es que se estará libre del miedo a la maternidad no deseada".

- "Sostener la virginidad, al menos, hasta los 24 años puede brindar el espacio reflexivo necesario para elegir bien y formar una pareja comprometida".

- "La castidad no es solo abstinencia: es pureza de mente y vivir de manera moral"

- "Para conservar la condición sagrada del sexo, hay que saber decir No cuando las circunstancias lo requieran. Como dice la biblia: Sea su lenguaje 'Si, si; no, no'"

Algunos textos: