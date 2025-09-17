Machu Picchu podría dejar de ser una de las "Siete Maravillas del Mundo"

La ciudadela inca de Machu Picchu, en el sur de Perú, puede perder su título de 'Nueva Maravilla del Mundo' si se mantienen problemas como la alta presión del turismo sin gestión sostenible, el incremento de precios, el riesgo de afectación al patrimonio histórico y prácticas irregulares vinculadas a la venta de entradas, advirtió la organización 'New 7 Wonders'.

La entidad señaló, en un comunicado difundido este lunes por medios locales de Perú, que "los principales responsables de la toma de decisiones" a nivel del Gobierno nacional, local y del Congreso peruano "han recibido desde hace tiempo" sus propuestas para "implementar un plan estratégico de transformación de Machu Picchu".

"La permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial", remarcó el comunicado, que fue suscrito el sábado pasado en Zurich por el director de la organización, Jean-Paul de la Fuente.

Tras agregar que la zona también es afectada en los últimos tiempos por "conflictos sociales, descoordinación entre instituciones y empresas turísticas, y quejas reiteradas por parte de los visitantes", remarcó que esos factores "podrían seguir afectando la imagen del Perú" e incluso "comprometer la credibilidad de Machu Picchu" como una de las "nuevas 7 maravillas del mundo".

El ministro de Cultura de Perú, Fabricio Valencia, anunció el pasado viernes ante el Congreso peruano que el Gobierno proyecta que más de 1,5 millones de turistas pasen este 2025 por Machu Picchu. La ciudadela admite actualmente hasta 4.500 visitantes diarios en la temporada regular, de noviembre a junio, y hasta 5.600 turistas por día en la temporada alta, de junio-noviembre.

Cabe recordar que Machu Picchu fue elegida por votación popular en internet en 2007 como una de las 'Nuevas 7 Maravillas del Mundo' y desde entonces ha sido "un símbolo de orgullo para el Perú y un patrimonio 'New 7 Wonders' de valor universal".