Perú ratificó trabajo con Chile para una "solución común" al ingreso de migrantes irregulares

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, ratificó este jueves que su país no permitirá el ingreso a su territorio de migrantes que no cuenten con los requisitos legales para hacerlo y agregó que trabaja para buscar una solución común a esta problemática junto a Chile y Ecuador.

"El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas", señaló De Zela en una entrevista publicada por el medio oficial.

Aunque el ministro dijo que las medidas que se adoptarán sobre esta problemática aún están en discusión, señaló que su sector trabaja para buscar "una solución común" con Chile y Ecuador.

Con Chile dijo que ya existe "un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular" de los migrantes hacia el territorio vecino.

"Si esta salida irregular se produce, entonces el otro país devolverá a los migrantes al país de donde salieron. Con esto, lo que se pretende es que toda migración que haya sea de carácter regular, segura y ordenada", acotó.

Perú declaró a fines de noviembre pasado el estado de emergencia en varios distritos de la región sureña de Tacna, para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el resguardo de la frontera, después de que decenas de migrantes aparentemente irregulares en Chile intentaran ingresar a territorio peruano, algo que fue impedido por los agentes nacionales.

La Cancillería de Perú confirmó esta semana que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará Lima el próximo 7 de enero para reunirse con el presidente de transición de Perú, José Jerí.

Acuerdo con Ecuador

De Zela agregó que con Ecuador existe una coordinación similar para la cooperación entre autoridades migratorias y policiales y recordó que el país vecino ha establecido que el único paso fronterizo bilateral será a través de la zona costera de Huaquillas, por medidas de seguridad.

"Esa es una decisión que ha tomado Ecuador, no sólo con respecto a su frontera con el Perú, sino también respecto a su frontera con Colombia. Y lo hace por las razones que conocemos, es decir, que hay un exceso de migración irregular en Ecuador y ellos tienen que buscar la mejor manera de evitarla", comentó.

El canciller también dijo que Perú tiene interés en alcanzar acuerdos similares con los otros países con los que tiene límites, como Brasil, Bolivia y Colombia, aunque anticipó que eso será "adecuado a cada una de las realidades diferentes de cada frontera", aunque siempre bajo el principio de que toda migración debe ser "regular, segura y ordenada".