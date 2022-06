Profesor que golpeó a estudiante por hacer bullying podrá seguir enseñando

El profesor de Perú que fue grabado en el momento en el que golpeó a un alumno por hacer buylling a sus compañeros, no será sancionado por los directivos del colegio San Felipe, ni denunciado ante las autoridades por maltratar a un menor.

Según informa La República, el sujeto identificado como Daniel Mendiola, podrá retornar sus labores como docente, mientras que el estudiante agredido fue expulsado de la institución.

Ante ello, Mendiola utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud frente a la decisión e hizo un llamado a reflexionar sobre las responsabilidades que cargan los docentes con sus alumnos.

"Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores" escribió el docente a través de su cuenta de Facebook.

"Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga", concluyó Mendiola, quien anteriormente aseguró que no se arrepentía por su actuar.