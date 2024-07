Asesinan a la esposa y dos hijas de un presentador de la BBC

La Policía británica busca este miércoles a un hombre sospechoso de asesinar con una ballesta a la mujer y las dos hijas de un presentador de la BBC a las afueras de Londres.

Las víctimas han sido identificadas como Carol Hunt, de 61 años, y las hermanas Hannah y Louise Hunt, de 28 y 25 años, respectivamente, mujer e hijas de John Hunt, presentador de carreras de caballo de Radio BBC 5 Live, según los medios.

El detective de Hertfordshire Rob Hall anunció la búsqueda del sospechoso, Kyle Clifford, de 26 años, en relación con las muertes, ante lo que advirtió a la población de que, si lo ven, no se acerquen y llamen directamente al número de emergencia 999.

De acuerdo con un comunicado publicado por la Policía de Hertfordshire, los agentes acudieron ayer a una vivienda en la localidad de Bushey, en ese condado, sobre las 19:00 hora local (14:00 hora chilena), donde encontraron a las tres mujeres heridas de gravedad, que fallecieron posteriormente.

