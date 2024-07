Conductor chocó ebrio, mató a mujer junto a su sobrino y coqueteó con enfermeras

Medios británicos han dado a conocer la historia de Darryl Anderson, apodado como "el conductor ebrio más despreciable de Gran Bretaña".

El hombre de 38 años acaparó las portadas debido a que mató a una mujer de 30 años y a su pequeño sobrino de ocho meses mientras conducía bajo la influencia del alcohol el pasado 31 de mayo.

Según información entregada por Daily Mail, Anderson estaba utilizando su teléfono móvil momentos antes del choque para tomar una fotografía del velocímetro, que marcaba más de 200 kilómetros por hora.

Reportes judiciales aseguran que después del impacto, el conductor no ayudó a la madre del bebé a encontrarlo, ya que su cuerpo había salido disparado hacia el borde de la carretera.

"Vi al otro conductor y corrí hacia él y le dije: '¡Ayuda, no puedo encontrar a mi bebé!'. Estaba gritando 'Zack, Zack'. Pero él no ayudó, nunca ayudó. Empecé a correr hacia el tráfico, agitando los brazos y gritándoles a los coches que me ayudaran", recordó la mujer.

Finalmente, el hombre tuvo una conducta indecorosa en el hospital, ya que pese al accidente decidió "coquetear con las enfermeras" y "hacer chistes".

Darryl Anderson fue condenado a 17 años de cárcel. "A veces se cometen errores, pero no soy una mala persona", dijo el hombre según el registro de una cámara corporal policial.