Diputada acusó que la sacaron de un ministerio del Gobierno de Johnson por ser musulmana

Al escándalo del Partygate se sumó la denuncia de Nusrat Ghani, diputada conservadora, dada a conocer este domingo por el "The Sunday Times", donde acusó que su puesto como secretaria de Estado de Transporte le fue retirado por ser musulmana.

Ghani fue sustituida en un ajuste del Gobierno en febrero de 2020. Según lo denunciado, un encargado de la disciplina parlamentaria del partido, identificado como Mark Spencer, le dijo que algunos colegas se sentían incómodos por ser musulmana. "Me sentí humillada e indefensa", dijo ella.

De esta forma admitió que decidió no decir nada sobre la situación tras recibir la advertencia de que su carrera y reputación podían quedar "destruidas" si hablaba de ello.

"Cuando el primer ministro me dijo que quería que me marchase del Gobierno en el ajuste de febrero de 2020, me sorprendí pero entendía que era la realidad de la política", añadió la parlamentaria por la circunscripción de Wealden, en el sur de Inglaterra.

REUNIÓN CON JOHNSON

Un portavoz de Downing Street señaló que el "premier" se reunió con Ghani para hablar de tales acusaciones.

"Él (Johnson) le escribió expresando su grave preocupación y la invitó a que iniciara un proceso formal de queja. Con posterioridad, ella no lo hizo. El Partido Conservador no tolera prejuicios o discriminación de ningún tipo", agregó el portavoz.

En ese sentido, Spencer calificó de "totalmente falsas y difamatorias" las afirmaciones de Ghani. Lo que no evitó que el ministro de Educación, Nadhim Zahawi, pidiera hoy que el Partido Conservador investigue las denuncias de Ghani, señalando que "no hay lugar para la islamofobia o cualquier forma de racismo en nuestro Partido Conservador", según tuiteó.

La portavoz de asuntos legales del laborismo, Emily Thornberry, pidió por su parte una "investigación independiente" en el Partido Conservador sobre islamofobia, al igual que se hizo con las denuncias de antisemitismo en el Laborismo.