Isabel II desea que Camila Parker sea conocida como "reina consorte" cuando Carlos asuma la corona

La reina Isabel II expresó su deseo de que la esposa del príncipe Carlos, Camilla Parker, "sea conocida como Reina consorte" cuando su primogénito se convierta en rey, en un mensaje difundido por el aniversario de sus 70 años en el trono.

Esta es la primera vez que la soberana, de 95 años, aclara este punto, pues hasta ahora se especulaba con que la segunda esposa del heredero al trono, con la que se casó en 2005 estando ambos divorciados, podría ser solo princesa.

En su personal carta a la nación con motivo de su Jubileo de Platino -la primera monarca británica en cumplirlo-, que firma como "Su Servidora", Isabel II abre la puerta a su sucesión, agradeciendo a la gente de "todas las nacionalidades, credos y edades" del Reino Unido y el resto del mundo "la lealtad y el afecto" que le han mostrado durante su reinado, pide que extiendan ese respaldo a Carlos, de 73 años, y Camilla, de 74.

"Cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le darán a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me han dado a mí; y es mi sincero deseo que, llegado ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte, mientras continúa con su propio servicio leal", escribió Isabel II.

La Reina también alude al "firme apoyo" que ha recibido de su familia y en especial de su fallecido esposo, el príncipe Felipe, del que dice que fue un compañero "dispuesto a desempeñar el papel de consorte y hacer de forma desinteresada los sacrificios que lo acompañan".

Isabel II cuenta que el aniversario de su acceso al trono el 6 de febrero de 1952 le recuerda tanto el inicio de su reinado como la muerte ese mismo día de su padre, Jorge VI, en la residencia familiar de Sandringham, donde la soberana pasa esta jornada. "Al conmemorar este aniversario, me complace renovarles la promesa que hice en 1947, de que mi vida siempre estará dedicada a su servicio", manifestó.

"Y así, mientras espero continuar sirviéndoles con todo mi corazón, espero que este Jubileo reunirá a familias y amigos, vecinos y comunidades -después de momentos difíciles para tantos de nosotros—, para disfrutar de las celebraciones y reflexionar sobre los desarrollos positivos en nuestra vida cotidiana que tan felizmente han coincidido con mi reinado", concluye. Isabel II marcará este aniversario en privado en Sandrigham a la espera de protagonizar celebraciones nacionales en un periodo festivo del 2 al 5 de junio.

El príncipe Carlos expresó en una misiva, junto a Camila, que "somos profundamente conscientes del honor que representa el deseo de mi madre", donde también afirmó que "la devoción de la Reina por el bienestar de todo su pueblo inspira una admiración mayor cada año que pasa".

"A medida que buscamos juntos servir y apoyar a Su Majestad y a la gente de nuestras comunidades, mi querida esposa ha sido mi propio apoyo constante en todo momento", confesó, y concluyendo que este año de conmemoración del Jubileo brinda "una oportunidad" para unirse en "celebrar el servicio de la Reina, cuyo ejemplo nos seguirá guiando en los años venideros".

El príncipe de Gales ha batido el récord en la historia británica de espera para acceder al trono, tras convertirse en heredero a los tres años de edad.

