Inició una relación en línea, lo estafaron con más de $100 millones y ahora vive en la calle

Un hombre de 69 años pensó que había encontrado el amor de su vida por internet, pero en realidad fue víctima de una millonaria estafa que lo dejó viviendo en la calle.

Se trata de Rodrick Lodge, quien se puso en contacto con una supuesta mujer llamada Anita, luego que uno de sus amigos que había conocido hace tres años en Kenia se la presentó.

Tras entablar una relación por redes sociales, el hombre aceptó mudarse a Nairobi para casarse con ella, ya que se trataba de la primera mujer de la que se enamoró tras la muerte de su esposa Pauline en 2019.

Sin embargo, cuando Lodge aterrizó en el aeropuerto de Kenia se dio cuenta que todo se trataba de una mentira, ya que la mujer no apareció por ningún lado y sólo respondía con excusas.

El sujeto explicó a BBC que la supuesta mujer le había dicho que para casarse tenía que darle una dote destinada a remodelar su casa de cuatro habitaciones. "Entonces, comencé a enviarle dinero para varias partes de la casa y ella me enviaba fotos de la casa siendo remodelada, así como otras fotos íntimas", explicó Lodge sobre la mujer que le aseguró que era la directora general de una empresa con unos 30 empleados.

En total fueron más de 100 millones de pesos los que envió a la estafadora que resultó ser el mismo amigo que los había puesto en contacto por primera vez.

"Ella es lo peor de lo peor, pero yo fui un idiota y un tonto, lo sé, y ahora estoy pagando el terrible costo de eso. Realmente creí que ella existía. Me da vergüenza", explicó el hombre que actualmente vive en un refugio para personas sin hogar.

"Me sentía muy vulnerable porque quería una pareja y calidad de vida. Esto ha arruinado mi vida futura, realmente estoy sufriendo porque no tengo nada. Me ha costado cada centavo que tenía", concluyó.