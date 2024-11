Kemi Badenoch es la primera mujer negra que lidera el Partido Conservador británico

La diputada y exministra de Empresa Kemi Badenoch fue elegida este sábado líder del Partido Conservador británico, siendo la primera mujer negra en asumir las riendas de uno de los principales partidos políticos del Reino Unido.

Badenoch, del ala más a la derecha de la formación, venció al otro aspirante, el exsecretario de Estado de Inmigración Robert Jenrick, en la elección celebrada entre los afiliados del partido, después de que otros candidatos quedasen eliminados en la primera fase de votaciones que tuvieron lugar entre los diputados conservadores.

La nueva líder sustituye al ex primer ministro conservador Rishi Sunak, después de que éste decidiera dimitir por la derrota sufrida en las elecciones generales británicas del pasado 4 de julio.

Badenoch obtuvo un total de 53.806 votos frente a los 41.388 apoyos de Jenrick, mientras que la participación electoral fue del 72,8 %, según el resultado anunciado por Bob Black, presidente del Comité 1992 -que agrupa a los diputados "tories" sin responsabilidades-.

LA CUARTA MUJER AL FRENTE DE LOS CONSERVADORES

Badenoch se convierte además en la cuarta mujer líder del Partido Conservador, después de Margaret Thatcher, Theresa May y Liz Truss.

En un breve discurso, Badenoch agradeció a Rishi Sunak por su trabajo al frente del partido y a otros diputados que aspiraban a liderar la formación ahora en la oposición.

Tras indicar que es "un enorme honor" ser elegida líder, la labor del partido ahora es "hacer que este Gobierno laborista rinda cuentas", preparar a la formación para volver al poder y recuperar a los votantes que no respaldaron a los "tories" en los comicios de julio.

"Nuestro partido es fundamental para el éxito de nuestro país, pero para que nos escuchen tenemos que ser honestos: honestos sobre el hecho de que cometimos errores", dijo.

"Ha llegado el momento de decir la verdad -afirmó-, de defender nuestros principios, de planificar nuestro futuro, de restablecer nuestra política y nuestro pensamiento, y darle a nuestro partido y a nuestro país el nuevo comienzo que se merecen. Es hora de ponerse manos a la obra, es hora de renovarse", agregó.

Badenoch es desde el año 2017 diputada por la circunscripción inglesa de Saffron Walden.

Conocida por sus opiniones firmes, combativa y del ala más a la derecha del partido, Badenoch tiene como su heroína política a la ex primera ministra Margaret Thatcher, a la que admiraba mientras su infancia transcurría en Nigeria, donde vivió hasta los 16 años.

Ocupó una serie de puestos ministeriales en los mandato de los ex primeros ministros conservadores Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak, quien le concedió el cargo de ministra de Empresa.

SUNAK PIDIÓ LA UNIÓN DEL PARTIDO

En su cuenta de la red social X, Sunak instó hoy a los conservadores a unirse en torno a la nueva líder.

"Sé que será una líder magnífica de nuestro gran partido. Renovará nuestro partido, defenderá los valores conservadores y luchará contra el Partido Laborista", escribió Sunak.

En tanto, el primer ministro laborista, Keir Starmer, destacó la llegada al liderazgo de la primera mujer negra.

"La primera líder negra de un partido de Westminster (sede del Parlamento) es un momento de orgullo para nuestro país. Espero trabajar con usted y su partido en beneficio del pueblo británico", añadió el jefe del Gobierno.

El líder liberal demócrata Sir Ed Davey felicitó a Badenoch y dijo que "la elección de la primera líder negra de un importante partido político del Reino Unido es un momento histórico para el país. Los votantes de toda la nación creen que su partido está demasiado dividido, desfasado de la realidad e incapaz de aceptar los fracasos conservadores de los últimos años".

En los comicios generales del 4 de julio, los conservadores perdieron 250 escaños y se quedaron con tan solo 121 de los 650 que conforman la Cámara de los Comunes (baja) del Parlamento, que se eligen por el sistema mayoritario uninominal.

Este fue el nivel de apoyo más bajo que nunca haya recibido el partido, por debajo del registro de 1906, cuando los conservadores obtuvieron 156 escaños.