Ley de muerte asistida logró importante avance en el Parlamento británico

La proposición de ley sobre Adultos Terminales (Fin de Vida), que permitiría la muerte asistida para adultos terminales con pronóstico de vida inferior a seis meses en Inglaterra y Gales, obtuvo una importante victoria este viernes por un estrecho margen en la Cámara de los Comunes (baja).

Un total de 314 diputados apoyaron esta legislación, frente a 291 que se pronunciaron en contra, en una votación que no estaba sometida a la disciplina de partido sino que cada parlamentario elige según su conciencia.

El pasado noviembre, los Comunes aprobaron por una mayoría de 55 votos la proposición legislativa en una segunda lectura, pero desde entonces ha sido enmendada y hay diputados de todas las formaciones que cambiaron de opinión, lo que explica que esta vez el respaldo se haya reducido a casi la mitad.

El texto, presentado en octubre de 2024 por la diputada laborista Kim Leadbeater, seguirá ahora su proceso en la Cámara de los Lores (alta) donde, de no mediar sorpresa, debería también ser aprobada.

Mientras el debate y la posterior votación tenían lugar en el interior del Parlamento de Westminster, centenares de personas, a favor y en contra de la medida, se manifestaban en las inmediaciones del Legislativo.

