Pese a advertencia: Turista se acercó demasiado a caballo de la Guardia Real y recibió mordisco

A través de redes sociales, se viralizó el momento en que una turista que visitaba Londres fue mordida por un caballo de la Guardia Real.

La mujer se acercó de lado hacia el equino, que terminó enterrando sus dientes en sus brazos.

Cabe destacar que atrás de la mujer había un cartel que decía una instrucción que no fue seguida por la turista: "Cuidado, los caballos pueden patear o morder. No toquen sus riendas ni acerquen en demasía".

La turista fue asistida por quienes visitaban el lugar y por funcionarios de la policía. Algunos medios aseguran además que la mujer perdió el conocimiento debido al dolor

The woman received a bite to her arm from the horse before initially crouching down on the floor in pain, before completely fainting.



Police then arrived to assist her.



Tourists are advised ‘Beware. Horses may kick or bite. Don’t touch the reins. Thank you.’ pic.twitter.com/BhptwSr0Mi