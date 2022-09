Reflotan video de la primera ministra británica Liz Truss criticando la monarquía: "Es vergonzoso"

Liz Truss, la primera ministra del Reino Unido, quien asumió el cargo recién esta semana, tuvo que comunicar a los británicos la muerte de la reina Isabel II, lamentando el deceso y asegurando que la monarca "fue una gran inspiración".

En las redes sociales, no obstante, justo se volvieron virales antiguas declaraciones de Truss a la televisión local, criticando duramente la monarquía.

"No estoy en contra de ninguno de ellos personalmente. Estoy contra la idea de que personas nazcan para gobernar, que debido a la familia en la que nacieron puedan ser capaces de ser la cabeza de Estado de nuestro país. Creo que eso es vergonzoso", dijo Truss en 1994, cuando era una estudiante de 19 años.

El registro despertó miles de comentarios, pues salió a la luz luego que la líder conservadora tuviera que reunirse con Isabel II, quien dio la orden oficial para que comience su administración.

In this clip from 1994, Leeds student Liz Truss tells ITV News the idea of the monarchy is 'disgraceful'.



Today she meets the queen to be appointed as the new PM. pic.twitter.com/FO9WaJRSbO