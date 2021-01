Reino Unido solicitará mañana lunes su adhesión al tratado comercial TPP11

El Reino Unido solicitará este lunes formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo, cuando se cumplen un año de su salida de la UE y un mes del fin del período de transición.

Las negociaciones para la entrada del Reino Unido en el bloque comenzarán a lo largo de este año, explicó la ministra británica de Comercio Internacional, Liz Truss.

La futura integración en ese tratado "contribuirá a impulsar una recuperación basada en la exportación y los empleos en el Reino Unido, trayendo más oportunidades de comerciar con naciones del Pacífico que crecen rápidamente", dijo Truss en Twitter.

Tomorrow we will formally apply to join #CPTPP 🇬🇧



Membership will help drive an export- led, jobs-led recovery across 🇬🇧 bringing more opportunities to trade with fast growing Pacific nations. 🌎



Read more here👇https://t.co/5sQhgW4vCM