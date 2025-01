Mujer quedó con acento italiano tras tener un derrame cerebral

Una mujer del Reino Unido sufrió un derrame cerebral y, al despertar, comenzó a hablar con un acento italiano, un raro fenómeno conocido como síndrome del acento extranjero.

Althia Bryden de 58 años fue encontrada en su cama inconsciente por su esposo, por lo que fue trasladada de urgencias al hospital. Los médicos descubrieron que había sufrido un derrame cerebral debido a una membrana carotídea en su cuello, y tras meses sin poder hablar, finalmente la sometieron a una cirugía.

Sin embargo, cuando una enfermera fue a hacerle un control de rutina al día siguiente, la mujer comenzó a hablar de un momento a otro, lo cual sorprendió a los expertos, especialmente tras descubrir que había adquirido un acento italiano.

"Recuerdo que pensé '¿quién habla?'. Al principio no podía creer que fuera yo quien hablaba, pero tampoco reconocí el sonido de mi voz. Estaba tan confundida", comentó la mujer.

Pero eso no es todo, ya que Bryden se dio cuenta de que además hablaba italiano con fluidez: "Para mi sorpresa, también soy capaz de hablar italiano, un idioma que nunca había aprendido ni hablado antes. No tengo idea de que estoy a punto de hacerlo, mi cerebro simplemente convierte la palabra inglesa en italiano", aseguró.

Pese a lo novedoso que puede resultar su caso, la mujer aseguró sentir que "una gran parte de mí se ha ido, mi personalidad, mi identidad, mis raíces. No me siento yo misma con este acento extranjero. Me siento como un payaso con una sonrisa al revés al que la gente está viendo actuar".

"Es muy triste, la gente no conoce a mi yo original, no sé quién soy. ¿Dónde puedo encontrar el botón para apagar esto?", concluyó.