Chile y otros países latinoamericanos buscan mercado para sus alcoholes en Rusia

Varios productores latinoamericanos están presentes en Prodexpo, la mayor feria anual de alimentación de Rusia, que pese a estar en medio de una campaña militar contra Ucrania, sigue siendo un atractivo mercado para la exportación de vino y otras bebidas alcohólicas de la región.

Hasta Moscú llegaron, entre otros, viñateros chilenos y argentinos, así como productores mexicanos de tequila, que buscan incrementar su porcentaje de mercado en un país asociado históricamente al consumo de vodka.

Entre otras empresas, desde Chile llegaron las viñas Marchigüe e Indómita, cuyos responsables apuntan a que "el mercado ruso ha tomado una relevancia muy importante en los últimos cuatro años", más aún con la ausencia en vitrinas de alcoholes europeos, por las sanciones contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania.

Indómita, de hecho, reseñó a la agencia EFE que el inicio de su exportación a Rusia fue un cliente que compró tres contenedores de vinos no premium, o de entrada, sumando 16.000 botellas.

Quienes también buscan expandir sus negocios son los productores mexicanos de tequila, destilado que se extrae desde el agave azul y cuyos stands en la feria de la capital rusa no paran de servir degustaciones.

"¿Qué ha cambiado? Pues que hemos crecido, eso es lo que ha cambiado. ¿Qué esperanzas tengo? Pues seguir creciendo el volumen de ventas en Rusia, seguir expandiendo nuestra red de distribución a las regiones lejanas, no solamente en Moscú sino también a otras regiones", relataron desde Tequilas del Señor, empresa que vende en Rusia el 20% de su producción.

Según la organización, Prodexpo tiene este 2026 presencia de 2.014 empresas, desde 37 países.