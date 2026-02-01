Síguenos:
Tópicos: Mundo | Rusia

El lugar más frío del mundo registró su enero más caluroso: casi 20 °C más que lo normal

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El pueblo siberiano de Oymyakon anotó mínimas de 21 grados bajo cero.

 Maarten Takens, vía Wikimedia Commons
El pueblo siberiano de Oymyakon, conocido como el lugar más frío del planeta,  registró este año el enero más caluroso desde que se realizan las mediaciones, informó la prensa local.

Según el portal Meteonovosti, la temperatura media en Oymyakon durante el mes pasado superó la norma en casi 20 grados.

Así, el 28 de enero los termómetros en la localidad marcaron unos 21 grados bajo cero, cuando la media para enero es de 47 y más grados bajo cero.

Moscú, bajo ola de frío tras nevadas intensas

En tanto, Moscú vive estos días una ola de frío anómalo con temperaturas de más de 20 grados bajo cero.

En el siglo XXI, el invierno más frío en Moscú se registró en 2005, cuando las temperaturas mostraban por las noches entre 25 y 30 grados bajo cero.

La actual ola de frío se instaló en la capital rusa después de días de intensas nevadas que dejaron montículos de nieve de más de 60 centímetros.

