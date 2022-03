Periodista rusa que protestó contra la guerra en televisión arriesga 15 años de cárcel

La editora de Channel One, Marina Ovsyannikova, sostuvo un cartel en el que se lee "detengan la guerra. No te creas la propaganda. Aquí te están mintiendo", durante una emisión del canal de televisión ruso, por lo cual ahora arriesga hasta 15 años de cárcel.

Según dio cuenta La Tercera, este acto fue premeditado por la periodista, quien es de familia rusa-ucraniana. "La ira se ha ido acumulando en ella desde que comenzó la guerra", dijo una amiga de Ovsyannikova, que pidió permanecer en el anonimato, a The Guardian.

"Hace dos días me dijo cómo lo iba a hacer", relató la cercana. Esta acción llevó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky a agradecer "personalmente" a "esa mujer que entró al estudio de Channel One con un cartel contra la guerra".

Previendo su detención, Ovsyannikova grabó un video en el que dijo que "lamentablemente, durante varios años trabajé en Channel One y trabajé en la propaganda del Kremlin, estoy muy avergonzada de esto en este momento".

English translation of Marina Ovsyannikova's statement before her on-air protest and subsequent arrest tonight.@JuliaDavisNews subs pic.twitter.com/qs28QcgHM9