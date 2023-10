Rusia consideró "inaceptable" que Biden comparara a Putin con Hamás

El Kremlin calificó este viernes de "inaceptable" el "tono" del presidente estadounidense, Joe Biden, quien comparó al líder ruso, Vladímir Putin, con el grupo islamista Hamás.

"No consideramos aceptable ese tono en relación con la Federación de Rusia y su presidente", dijo el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien afirmó que la retórica de Biden durante el discurso que pronunció desde la Casa Blanca, no es propia de un político responsable.

En cuanto a las declaraciones de Washington sobre la necesidad de contener a Rusia, el portavoz del Kremlin aseguró que estos intentos han sido y serán infructuosos.

Biden advirtió este jueves que si Hamás y Putin no pagan por el dolor que han provocado en Israel y Ucrania, podría desencadenarse más "caos" y "destrucción" en el mundo.

"La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan por su terror y los dictadores por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción", expresó Biden en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Según el líder estadounidense, "Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero comparten algo en común: ambos desean aniquilar por completo a democracias vecinas".

Biden afirmó que el sentido de la existencia de Hamás, que está considerado como un grupo terrorista por Estados Unidos, pero no en Rusia, es aniquilar a Israel, mientras Putin niega a Ucrania el derecho a existir como un Estado independiente.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a Biden por su "contundente discurso. Juntos, no permitiremos que el odio destruya la libertad, y no permitiremos que los terroristas destruyan la democracia".

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based…