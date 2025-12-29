Rusia acusó a Ucrania de atacar una de las residencias de Putin

Las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción "se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano".

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

"Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia", dijo.

Además, adelantó que las acciones de Kiev "no se quedarán impunes".

"Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", aseguró el ministro.

Mientras, el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer "provocaciones" para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase "delicada de búsqueda de soluciones".

Putin señala a Trump que ataque a su residencia llevará a revisión de acuerdos alcanzados

En efecto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron hoy ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.

"Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod", dijo Ushakov.

El jefe del Kremlin afirmó que estas acciones "terroristas" no se quedarían sin respuesta de Moscú.

Mientras, la parte estadounidense señaló que eso también influirá en sus "enfoques en el contexto de trabajo con (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski".

En este sentido, según Ushakov, Trump se congratuló de no haber entregado misiles Tomahawk a Kiev.

El asesor del Kremlin aseguró que la conversación telefónica con Trump, la segunda en 24 horas que mantienen ambos líderes, fue "amistosa" y concluyó con la intención de las partes de continuar sus contactos.

Trump se declara "muy enojado": "No me gusta, no es bueno"

"No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno", dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"No olviden los Tomahawks. Yo detuve los Tomahawks. No quería eso, porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado", explicó el presidente estadounidense en referencia a la negativa de Washington de entregar a Kiev misiles Tomahawk por considerar que favorecerían una escalada con Moscú.

El republicano consideró que "una cosa es ser ofensivo" y que "otra cosa es atacar su casa. No es el momento adecuado para hacer nada de eso", añadió Trump, que aseguró estar "muy enojado".

Al ser preguntado por la posibilidad de que el ataque ucraniano sobre una de las residencias del presidente ruso en la región de Nóvgorod no se haya producido en realidad, Trump concedió que "es posible".

"Pero el caso es que Putin me ha dicho esta mañana que ha sucedido", reparó.

Zelenski acusa a Rusia de mentir sobre el ataque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia del ataque ucraniano contra la residencia de Putin.

"Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Zelenski, que se reunió el domingo en Florida durante tres horas para avanzar hacia la paz en Ucrania con Trump, tachó de "típicas tácticas mentirosas de los rusos" las afirmaciones de Lavrov.

El jefe de Kiev defendió que su país "no está tomando medidas" que puedan debilitar "la labor de la diplomacia": "Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan", subrayó.

"Es importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz", concluyó Zelenski, cuyo mensaje se vio reforzado por las acusaciones contra Moscú del ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga.

"Las manipulaciones rusas sobre una supuesta 'tentativa de ataque contra la residencia de Putin' son una fabricación con una razón: crear un pretexto y una falsa justificación para atar más a Ucrania y también para dañar e impedir el proceso de paz", expresó Sibiga en su cuenta de X.

"Táctica habitual de Rusia: acusar a la otra parte de lo que tú mismo estás haciendo o planeando hacer", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sibiga pidió también la condena de la comunidad internacional "ante unas provocadoras declaraciones de Rusia que tienen por objetivo hacer descarrilar el constructivo proceso de paz".