El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Ucrania se arrepentirá del ataque -realizado el sábado- con drones contra la ciudad rusa de Kazán, ubicada a 1.000 kilómetros de la frontera.

"Por mucho que intenten destruir algo aquí, se enfrentarán a una destrucción mucho mayor y se arrepentirán de lo que intentan hacer en nuestro país", dijo el jefe del Kremlin al comentar el ataque en el que resultaron dañados varios edificios de viviendas.

Las autoridades rusas denunciaron el sábado un masivo ataque de drones contra Kazán, capital de la república de Tatarstán, con alrededor 1,3 millones de habitantes.

Uno de los edificios afectados fue el complejo de viviendas 'Lazurnie Berega' , el más alto de la ciudad, que los aparatos no tripulados atacaron dos veces sin causar víctimas.

BREAKING:



7 Ukrainian suicide drones have struck targets in Russia’s 5th largest city Kazan.



It’s located 700 km east of Moscow pic.twitter.com/lClxvK8iAA