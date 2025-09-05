Uruguay: Hallan muertos a dos niños que fueron secuestrados por su padre

Dos niños, de dos y seis años de edad, Alfonsina y Francisco Morosini, que eran intensamente buscados en Uruguay luego de que su padre los retirara a la fuerza de su hogar, fueron encontrados sin vida este viernes.

Según detalló la prensa local, los cuerpos de los menores fueron hallados en el arroyo Don Esteban del departamento (provincia) de Río Negro, cercano al de Soriano, donde ocurrió el hecho.

Allí también fue encontrado el cadáver del padre, Andrés Morosini, quien era requerido por la Justicia por "un episodio de violencia doméstica e incumplimiento de medidas cautelares".

El sujeto, de 28 años, ingresó sin autorización a la casa de su expareja, a pesar de que tenía medidas cautelares vigentes, y se llevó a la fuerza a los dos menores, consignó el medio local La Diaria Justicia.

Su automóvil fue captado por cámaras de seguridad en las cercanías del sector donde fueron hallados los cuerpos. El jueves, la Justicia solicitó la difusión de la imágenes de los pequeños.

La desesperada búsqueda

Luego de ocurrido el hecho, la madre de los niños publicó un video en sus redes sociales en el que aseguraba que estaba "desesperada" por la situación y pedía la ayuda de la gente para encontrar a los pequeños.

Este viernes, el Ministerio del Interior informó que dispuso que el Comando de la Dirección de la Policía Nacional se constituyera al frente del equipo operativo en Río Negro.

Las Jefaturas de Policía de tres departamentos, la Dirección Nacional de Aviación Policial, la Dirección de Investigaciones, la Dirección General de Hechos Complejos y la Dirección Nacional de Policía Caminera se encontraban trabajando en el caso, que incluyó a todas las unidades especializadas de la Policía.

Asimismo, el plantel de perros de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Bomberos y la Prefectura Nacional también trabajan en la búsqueda, mientras el Ministerio de Defensa Nacional, había puesto al Ejército a disposición para colaborar con la tarea.