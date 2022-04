El papa Francisco aseguró hoy que la Santa Sede está haciendo todo lo posible para que cese la guerra en Ucrania y que, entre otras cosas, se encuentra la posibilidad de su viaje a Kiev, aunque consideró que quizá no sea conveniente hacerlo, en una breve rueda de prensa durante el vuelo de regreso desde Malta. El papa explicó: "toda la parte diplomática del Vaticano está haciendo lo posible, y no todas las acciones se pueden publicar por prudencia. Pero estamos al límite de lo posible y entre estas posibilidades está el viaje a Kiev", tras la invitación del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski. "La disponibilidad siempre existe. Yo dije que sí, está sobre la mesa, pero no sé si podrá hacer y si es conveniente hacerlo o si no conviene hacerlo o debo hacerlo. Está todo en el aire".

LEER ARTICULO COMPLETO