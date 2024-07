Oposición venezolana exige al chavismo el cese de "amenazas" e insultos

El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pidió este domingo al chavismo el cese de "amenazas" e insultos contra sus adversarios de cara a las elecciones del próximo domingo.

"Ya basta de amenazas, ya basta de insultos, el pueblo quiere un cambio en paz, el pueblo quiere reconciliación, el pueblo quiere votar. Viva Venezuela libre", expresó el exembajador en un video publicado en redes sociales.

Asimismo, el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo a los miembros del oficialismo -que respaldan la candidatura del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro- que "podrán intentar (poner) nuevos obstáculos", pero esto -aseguró- no detendrá a "un pueblo que está decidido a votar y a cambiar".

"Ellos han querido sembrar el miedo al cambio, ellos quieren que el miedo no les permita expresarse el próximo domingo, pero con lo que ellos no cuentan, es con la valentía del pueblo venezolano. No creas en amenazas y manipulaciones, llevan 25 años en eso, ¿hasta cuándo quieren seguir enchufados en el poder?", expresó el exembajador en el video.

A los venezolanos señaló que falta una semana para "el día más importante en la historia democrática del país", cuando comenzará a marchar por "el camino de la reconciliación de todos".

"Ese día será el comienzo de una era marcada por la paz, la fe y la esperanza de un futuro mejor para todos. Convirtamos ese deseo en realidad", pidió González Urrutia, quien lidera las encuestas tradicionales e independientes.

Los insultos de Maduro a sus adversarios

La ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) llamó este sábado a condenar cualquier discurso que "incite a la división o la violencia" durante el desarrollo de la campaña electoral, que finaliza el próximo jueves, e instó al uso de un lenguaje constructivo y orientado "hacia el bien común".

Maduro, quien busca un tercer sexenio consecutivo en el poder, se refiere a sus nueve contrincantes como "patarucos" -en alusión a los gallos cobardes que no sirven para la pelea-, mientras se autoproclama como el espécimen "fino" del corral y el "único" con capacidad de gobernar, y recientemente llamó a opositores "hijos de su madre".

Además, el mandatario y líderes del chavismo suelen referirse a la opositora María Corina Machado -quien respalda la candidatura de González Urrutia- como "la sayona", un personaje que, según la literatura oral venezolana, aparece en forma de espectro y castiga a los hombres infieles.

En mayo de este año, González Urrutia prometió que, de ganar las elecciones, en Venezuela gobernará un presidente que no insultará a sus adversarios políticos.

Maduro dice que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada

Maduro aseguró este domingo, durante un acto de campaña en el oeste del país, que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus miembros de cara a las presidenciales del próximo domingo, en las que busca la reelección.

"Tengo la experiencia, estoy preparado, tengo a este pueblo hermoso y valiente, tengo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, tengo el apoyo de la unión cívico-militar-policial, soy Nicolás Maduro Moros y ganaré las elecciones presidenciales el próximo domingo, 28 de julio", expresó en el estado Barinas.

De acuerdo con el artículo 328 de la Constitución, la Fuerza Armada "constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política"; y señala que, en el "cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna".

El líder chavista, en el poder desde 2013, también reiteró su llamado a sus seguidores a votar por él en los comicios -en los que competirá contra nueve candidatos, entre ellos el de la principal coalición opositora, Edmundo González Urrutia-, con el objetivo de "tener la más grande victoria de la historia electoral de Venezuela".

Este sábado, Maduro, durante un acto en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), dijo ser el primero de "muchos presidentes chavistas" que -auguró- tendrá el país caribeño durante el siglo XXI.