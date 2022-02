Maduro arremetió contra "una izquierda cobarde" tras críticas de Castillo y Boric

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tuvo un contacto con el programa "Con El Mazo Dando" durante la noche del viernes, en el marco de la celebración del quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), oportunidad en la que respondió a las críticas de Pedro Castillo y Gabriel Boric.

En la oportunidad, Maduro dijo que "todos los días por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano" y en ataques hacia su figura, según indicó La Tercera.

"No tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana, esa izquierda cobarde es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías", agregó Maduro en el contacto telefónico.

De esta forma, cuestionó a quienes "repiten las mentiras del imperialismo y de la oligarquía narcotraficante colombiana, repiten las mentiras de Álvaro Uribe e Iván Duque desde una supuesta izquierda progresista".

Los dichos del presidente venezolano se produjeron tras conocerse algunos planteamientos sobre el país del Presidente electo Gabriel Boric y del mandatario de Perú, Pedro Castillo.

A principios de febrero, en una entrevista con un medio uruguayo, Boric sostuvo que en Venezuela "por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas y para qué decir las condiciones económicas de vida", en el marco de una conversación con el ex presidente José Mujica.

De acuerdo con Pepe Mujica. Sobre Venezuela se necesitan menos declaraciones altisonantes y más diálogo. Elecciones libres garantizadas seriamente por la comunidad internacional y no violencia. Ojalá inciativa de Uruguay y México por la paz encuentro eco. https://t.co/Opsm24Bcor" — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) February 10, 2019

Pedro Castillo, por su parte, en una entrevista en CNN registrada a fines de enero, señaló que piensa desarrollar "un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos", tras ser consultado si países como Cuba, Nicaragua o Venezuela sufrían dictaduras.

Si bien el mandatario evadió la respuesta, señaló, al ser consultado si era "parte del problema" respecto a las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos por esos regímenes, "no soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos".

Cabe destacar que el 5 de marzo se celebrará el Congreso del PSUV, y al respecto Maduro aseguró que buscan "garantizar que en la parte presencial de arranque del Congreso vengan la mayor cantidad de líderes, lideresas, dirigentes e invitados especiales de América Latina, del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, del mundo".

Lo anterior, con el fin de que vean "la verdad de Venezuela", ya que acusó que "todos los días hay una campaña contra Venezuela".