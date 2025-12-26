En El Primer Café de Cooperativa, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) se declaró convencido de que "la dictadura venezolana no se va acabar si no es por la fuerza", en medio de la creciente ofensiva por parte de Estados Unidos.

Además de una posible intervención directa de la Administración Trump, el gremialista cree que Nicolás Maduro también puede ser expulsado del poder "porque habrá un golpe de las mismas Fuerzas Armadas en contra del gobierno, o porque el pueblo no sé qué... Es lamentable, pero no veo otra salida".

Dicho esto, "creo que Trump está muy seguro de que va a hacer caer al régimen, y yo veo a Maduro muy asustado, no con la retórica habitual de la movilización", ya que incluso se rumorea que el chavista piensa exiliarse en Colombia en caso de una escalada militar.

Con todo, Pavez estima que "el argumento del narcotráfico le va a servir a EE.UU. para terminar debilitando hasta su extremo a la dictadura de Maduro, y creo que es una buena noticia para el mundo (...) No me imagino a Trump desfilando en Caracas, pero sí sacando (a Maduro) del poder".

