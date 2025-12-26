El Ministerio de Agricultura y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) presentaron dos propuestas de canastas para que familias de cuatro personas festejen el Año Nuevo 2026 sin pagar de más.

Según datos recabados por reporteros de mercado en nueve regiones del país, el costo de estos menús oscila entre 30 mil y 37 mil pesos, indicó la directora de Odepa, Andrea García.

Conozca el contenido de cada cena en el informe del periodista Gonzalo Aguirre.

LEER ARTICULO COMPLETO