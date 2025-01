UDI: Hay que aislar completamente a la narcodictadura comunista de Maduro

Máximo Pavez, uno de los vicepresidentes de la UDI, enfatizó en El Primer Café de Cooperativa la necesidad de "aislar completamente" al régimen venezolano, con el objetivo de que Nicolás Maduro, quien renueva su mandato este viernes, abandone el poder.

El exsubsecretario estimó que, por parte de la comunidad internacional, "lo único que hay que hacer es aislar completamente a la narcodictadura comunista de Nicolás Maduro. Eso significa que hay que apoyar la resistencia social del pueblo venezolano, y aislar completamente al dictador Maduro, como le pasó a Rusia cuando fue la invasión de (Vladimir) Putin a Ucrania".

En concreto, "el mundo internacional debiera ser capaz de movilizar ayuda humanitaria, y todos los países democráticos tienen que estar disponibles a recibir en sus embajadas a los dirigentes políticos que son opositores al régimen venezolano, como lo hizo Argentina", así como "buscar la forma de que Venezuela, por el tiempo que sea necesario, esté completamente aislado en todas las dimensiones hasta que este señor se vaya, porque no hay diálogo político posible en Venezuela".

A su turno, el excanciller Ignacio Walker (ex-DC) expresó que "siempre es triste constatar la consolidación de una dictadura. Hoy en Venezuela es el día de la ignominia, y también de la habilidad de un pueblo que lucha de manera heroica, con María Corina Machado, con Edmundo González, con todos los líderes que están en el exilio, con los 8 millones de venezolanos y venezolanas que han debido escapar de su país".

Dicho esto, coincidió con Pavez en cuanto a que "es el día también de la solidaridad y la presión internacional", y en ese sentido, "lo que procede en este tipo de casos, frente a un Maduro que va a asumir como presidente de facto, no un presidente de derecho, porque es un usurpador (...) es continuar con la presión interna, porque nada puede sustituir la movilización social, política, electoral del pueblo venezolano, y continuar con la presión internacional, abandonando cualquier ambigüedad sobre esta materia".

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) comentó que "estoy de acuerdo con Max en el sentido de que tenemos que seguir subiendo los umbrales civilizatorios, y ver las medidas cada vez más fuertes y efectivas para aislar a estas dictaduras que, desgraciadamente, pueden tener efectos de demostración muy negativos hacia otros países".

Senador Latorre desdramatiza postura del PC

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric calificó el régimen de Maduro como una dictadura en la víspera, Pavez advirtió que "no puede tener en el Gobierno a partidos que apoyan el régimen chavista, porque si no es solamente retórica", de modo que considera imperativo "confrontar también duramente a partidos, como el Partido Comunista chileno que, estando en el Gobierno, le prestan apoyo institucional a la narcodictadura venezolana".

Eyzaguirre complementó que "no me parecería aceptable, bajo ningún concepto, que un miembro del gabinete tuviese una postura contraria a la del Presidente en materia de condenar a Venezuela, y calificarlo como una dictadura", aludiendo a la eventual opinión de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pues "no puede caber ninguna duda de que el Gobierno como tal y todos sus integrantes califican a Venezuela como una dictadura".

Al respecto, el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre observó que "se ha intentado varias veces instalar la disputa interna en la coalición de Gobierno a partir de las posiciones que toman los partidos en relaciones internacionales, pero hemos sido muy claros en que lo que importa es la posición del Presidente Boric, que es el que lidera la política internacional de Chile".

El oficialista afirmó que esta política de Estado "ha sido consistente en distintos foros internacionales y también en Chile, en términos de decir que Venezuela es una dictadura, que Chile no va a reconocer el gobierno de Maduro, y sigue reclamando por el fraude electoral".