Municipio de Chiguayante espera iniciar venta de gas en un mes: 15 kilos costarán 15 mil pesos

La comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío, espera iniciar en un mes el proceso de venta de gas, con un precio estimado de 15 mil pesos para los 15 kilos, una baja de al menos 10 mil pesos en relación a los precios actuales.

Según explicó el alcalde Antonio Rivas, la venta funcionará de la misma manera que la farmacia popular y estará disponible solamente para vecinos de la comuna, quienes deberán comprobar su domicilio para adquirir el gas.

La comuna ya está inscrita como distribuidor minorista ante ENAP y ahora solamente tiene pendientes trámites administrativos previo a recibir los permisos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Rivas sostuvo que "la municipalidad con este modelo de negocios no percibirá lucro. Segundo, decirles que la política comercial de Enap es una política objetiva, igualitaria y transparente y por tanto en esos tres principios les vende a grandes grupos, como el oligopolio y por cierto también les vende a pequeños minoristas distribuidores".

"A Enap no debiera importarle el tamaño del comprador y por tanto, seguro de aquello, sabemos que no vamos a tener ningún problema y por lo tanto, el directorio de Enap no debería someter a discriminación a la municipalidad de Chiguayante y a las que viene. Creemos que en un mes más vamos a estar vendiendo gas. Estamos en 142 millones de pesos, eso considera la compra de 1.400 balones de gas", precisó la autoridad comunal.

Municipio de Chiguayante espera comenzar a vender gas de 15 kilos a 15 mil pesos a sus vecinos en 1 mes más. Iniciarán los trámites también Coronel, San Rosendo y Temuco. @Cooperativa pic.twitter.com/2W5XQxZrc7 — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 18, 2021

Otras comunas se suman

La iniciativa ha desperado interés en diversas comunas, como en Coronel, donde su alcalde Boris Chamorro, quien manifestó que "nosotros nos vamos a incorporar y vamos a ser parte también, esperamos, de la segunda ciudad de la región que forma parte de esta venta minoritaria en materia del gas licuado".

Desde San Rosendo, Rabindranath Acuña indicó que "las municipalidades que tenemos pocos recursos también gastamos mucho dinero en calefacción de nuestros edificios. Por ejemplo los colegios que tienen una ley que obliga a tener calefacción y por tanto, al entrar en este convenio, evidentemente vamos a bajar los costos".

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, planteó que "usted sabe el nivel de contaminación que tiene la ciudad de Temuco. Si esto se hace factible, si Enap nos ayudaría a hacer la explotación y podríamos vender gas más barato, no solamente para cocinar, podríamos usarlo para calefaccionar, estaríamos hablando de una noticia importantísima para las ciudades más contaminada de Chile, que son Temuco, Padre Las Casas, y no de Chile, de Sudamérica".