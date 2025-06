Hombre encontró diente en lata de jurel y empresa le ofreció una gift card de $5 mil

Un insólito caso se hizo viral en redes sociales, donde un hombre acusó haber encontrado un diente en una lata de jurel, y haber recibido una indignante respuesta de la empresa.

La situación se remonta al 18 de mayo, cuando Claudio Ferrada compró un tarro de jurel San José en un almacén de Quintero en la región de Valparaíso.

Tras abrirlo se dio cuenta de la presencia de un diente en el alimento, por lo que se contactó con la empresa por correo, donde adjuntó fotografías y otros detalles

Desde la empresa fabricante Orizon Seafood, se disculparon por el inconveniente y le ofrecieron a Ferrada una gift card de $5.000 para usar en su sitio web, la cual rechazó.

"Me empezaron a surgir dudas. ¿De qué animal era el diente? ¿Qué iban a hacer con él? No me quedó claro", contó el hombre a The Clinic, quien posteriormente interpuso una denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Pese a que la empresa acudió al domicilio del afectado para retirar el diente, Ferrada no lo entregó ya que no estuvo "conforme con el procedimiento de la empresa".

Posteriormente, la empresa declaró en un comunicado que "lamentablemente, no conseguimos la entrega de la evidencia para verificar su procedencia. El cliente es para nosotros la razón que nos impulsa, y en ese sentido nos preocupa que nuestra respuesta no haya sido tan pronta y clara como se espera y de una manera automática enviar una giftcard, lo que no correspondía".

"Todos nuestros procesos tienen estándares internacionales certificados. Este tipo de reclamos son aislados, los que se llevan a investigación y se aclaran a la brevedad. Sernapesca realiza una visita mensual a nuestras plantas y un laboratorio externo cada 15 días toma muestras aleatorias con revisiones de calidad de nuestros productos, entregando sus certificaciones", se lee en el texto.

El Sernac ofició a la empresa Orizon Seafood, y le solicitó entregar información en un plazo de 10 días respecto a los antecedentes del caso, así como los protocolos para control de calidad, medidas adoptadas para compensar al afectado y posibles reclamos recibidos de otros clientes por casos similares.