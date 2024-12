Hombre encontró un tornillo en su helado y empresa le pidió borrar el video: "Una burla"

A través de un video de redes sociales, un hombre denunció haber encontrado un tornillo de gran tamaño en un helado de paleta de la marca San Francisco.

Se trata de Alonso Delgado, quien registró el momento en el que descubrió el perno en el alimento, y posteriormente cuando esperó a que éste se derritiera para sacar el objeto con un cuchillo.

"Mira, compramos un helado San Francisco. Lo abrió mi hijo y mira, tiene un tornillo. Un tornillo en el helado. Exijo una explicación San Francisco, y devuélvele el diente a mi guagua", se le escucha decir en el video, mientas enfoca a un niño al que justamente le faltaba un diente.

Pese a que la familia de Aysén inicialmente se tomó la situación con humor, todo cambió cuando tomaron contacto con servicio al cliente de Carozzi, la empresa detrás de los helados San Francisco.

"Publico el video, en un día suma más de un millón de visitas. Ahí me contactan de Carozzi rápidamente pidiendo que borre el video. Yo dije sí, que no tengo problema en borrarlo, únicamente si es que llegamos a un acuerdo mutuo, porque esto no es posible", explicó Delgado en conversación con The Clinic.

Tras darle su dirección para que pudieran reunirse a revisar una propuesta, Delgado aseguró que no le volvieron a responder, y que un día "vino una representante de Carozzi de acá de Coyhaique y me trajo tres cajas de helado. Ahí fue cuando mi papá se enojó y dijo que no es posible. Que cómo nos van a intentar comprar con tres cajas de helado".

"O sea, ¿usted cree que yo voy a querer comer más cajas o helado de San Francisco después de lo que me trajo un perno? Yo lo consideré una burla, mi papá también. Familiarmente consideramos que fue una burla", agregó molesto.

El hombre aseguró que desde entonces la empresa no se ha contactado con ellos, y que prontamente interpondrán una denuncia al Sernac contra Carozzi para asegurar que la situación no se repita.

"Y yo insisto, el conflicto principal de esto no era sacar plata. Quizás que devuelvan un helado o productos de primera, bien. Pero después de que hayan llegado a mi casa sin previo aviso, dejándome tres cajas de helado en la mesa, así como ya 'quédense callados y borren el video', no me pareció correcto. Me sentí pasado a llevar", concluyó el afectado.

Según dio a conocer el medio anteriormente mencionado, desde Carozzi aseguraron en un comunicado que "para San Francisco, la calidad de sus productos es de primerísima importancia. El proceso de fabricación de nuestros helados está regido bajo los estándares más altos respecto a inocuidad y calidad. Por esa razón tomamos contacto inmediatamente con el consumidor y esperamos acceder prontamente al producto para realizar la investigación y tomar las medidas en caso que correspondan".