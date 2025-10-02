Ley Cenabast: Cómo acceder a antialérgicos con hasta 73% de descuento
Para identificar las farmacias adheridas, los usuarios deben buscar el sello de Cenabast o consultar en el sitio web "Remedios Más Baratos".
Para identificar las farmacias adheridas, los usuarios deben buscar el sello de Cenabast o consultar en el sitio web "Remedios Más Baratos".
Las alergias estacionales comienzan a afectar a muchas personas en el país, generando estornudos, congestión y picazón ocular. Para facilitar el acceso a los medicamentos necesarios, la Ley Cenabast permite que los antialérgicos y otros fármacos esenciales se vendan a precios reducidos, con descuentos que en algunos casos superan el 70%.
El objetivo de dicha ley es que los medicamentos lleguen a la población a un menor costo, estableciendo precios máximos de venta y asegurando que las farmacias adheridas cumplan con estos topes.
Actualmente, son más de 1.100 farmacias en todo Chile las participan en el programa, incluyendo locales independientes y la cadena Salcobrand, con presencia incluso en lugares remotos como Isla de Pascua e Isla Juan Fernández.
Entre los antialérgicos con descuento se encuentran:
Para identificar las farmacias adheridas, los usuarios deben buscar el sello de Cenabast o consultar en el sitio web "Remedios Más Baratos". También pueden llamar a la línea Salud Responde al 600 360 7777, disponible todos los días del año, las 24 horas, para ubicar la farmacia más cercana.