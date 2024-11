Las recomendaciones del Sernac para comprar perfumes de buena calidad

El director del Sernac, Andrés Herrera, profundizó este jueves respecto a en qué se deben fijar los consumidores para cerciorarse de que el perfume que van a adquirir es de buena calidad, después de que el servicio oficiara a nueve comercios online que han concentrado los reclamos este 2024.

Algunas de estas tiendas han negado la garantía a los compradores, argumentando que el producto fue abierto, lo que el organismo descartó como una razón válida. Asimismo, en el caso de quienes dicen haber recibido productos falsificados, los proveedores han negado vender imitaciones, o simplemente devuelven el dinero.

Los marketplace que están siendo fiscalizados son: Mercado Libre; Silk Perfumes; Falabella; Ripley Online; Paris Online; Elite Perfumes; Alisha Perfumes; Multimarcas Perfumes y Sairam Perfumes.

Herrera sostuvo que, al momento de vitrinear en una de estas tiendas, los consumidores deben revisar que "tanto el marketplace como la empresa, como el proveedor directo que comercializa perfumes, deben tener un representante conocido, información sobre su RUT, también sobre el domicilio de esta empresa, y un conjunto de otros datos que permitan verificar que se trata de un comercio formal y establecido".

El experto en fragancias Matías Ross complementó que también hay indicios físicos del producto que corroboran su originalidad: "Los relieves que puedan existir en las cajas, la tipografía y las texturas, los detalles que puedan o no existir dentro de las tapas, y siempre verificar la parte del cuello del perfume, que no haya sido intervenido para ser previamente rellenado".

Posibles sanciones por vender fragancias "piratas"

Si el proveedor se niega a responder por un perfume supuestamente falsificado, o que no haya cumplido con la calidad habitual, el usuario puede presentar un reclamo ante el Sernac, que eventualmente podría devenir en la apertura de una investigación por infracción de la Ley de Derechos de Autor.

"Cuando se hace al consumidor la entrega de un producto que no tiene el carácter de original, se incurre no sólo en una infracción al contrato para con ese consumidor, y a la Ley del Consumidor, sino que también se comete un delito desde el punto de vista de estar comercializando productos no originales y falsificados, o imitaciones", explicó el director del servicio.