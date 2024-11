Mujer habla tras ser denunciada por vender "máquina que cura el cáncer" a $500 mil

Luego que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este lunes que denunciará la comercialización de una máquina que supuestamente cura el cáncer y otras enfermedades; la creadora del dispositivo, Daniela Muñoz, salió a su defensa en conversación con el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV.

Por medio de la interacción de electrones con el entorno, la máquina llamada "Aether 5.0", produciría reacciones químicas beneficiosas para curar enfermedades como el cáncer, VIH, psoriasis y otras, según se describe en redes sociales.

Sin embargo, el Sernac acusó que el producto no cuenta con certificaciones de carácter científico o médico que respalden su efectividad, por lo que sumado a su precio de $500 mil pesos, la situación "se vuelve grave en el momento en el que se juega con expectativas de personas que tienen enfermedades graves o con pronósticos desalentadores y deja sus tratamientos médicos regulares".

"Es importante recordar que la publicidad falsa o engañosa tiene una multa de hasta 1.500 UTM (casi $100 millones). En caso de que las cualidades de productos o servicios afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente, las infracciones podrían ser de hasta 2.250 unidades tributarias mensuales ($150 millones aproximadamente", añadió el servicio público.

Creadora de máquina que supuestamente cura el cáncer salió a defenderse

Fue entonces que Daniela Muñoz aseguró que "yo me basé en una investigación que hice en base a este doctor, Nicola Tesla, a patentes que yo leía y también a fotografías de aparatos antiguos, replicando la foto".

Tras ser consultada sobre la cantidad de ensayos clínicos que hizo para patentar la máquina, la mujer aseguró que "no hacen falta ensayos clínicos, pero sí bibliografía que comprueba estos estudios, porque no es un medicamento, es un aparato de electroterapia, y tiene componentes electrónicos, no de consumo".

"Con la gente que me empezó a mandar sus testimonios pude comprobar que funcionaba. Me baso en los testimonios de la gente. Un par de personas que se habían curado el cáncer con la máquina, entonces dije 'también sirve para combatir el cáncer', pero nunca dije 100% que se iba a sanar del cáncer", explicó la mujer que ha vendido cerca de 30 aparatos, es decir, lo equivalente a cerca de 15 millones de pesos.

"Mi intensión no fue engañar a nadie, siento que soy un bien un bien para mejorar la vida de las personas. Estoy abierta a que hagan las investigaciones que tengan que hacer", concluyó Muñoz.