Sernac denunció venta de leche Nido falsificada en Santiago

Semanas después de un caso similar que afectó a la línea Nescafé, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció ante Fiscalía la venta de leche Nido falsificada -también distribuida por la empresa Nestlé Chile- en ferias libres y minimarkets de la Región Metropolitana.

Tal como las falsas recargas de café, estos productos tienen formato doypack, en este caso de 700 gramos y 1 kilo, y dicen haber sido elaborados en las fábricas de Cancura y Llanquihue. Nestlé no sólo no vende sus alimentos en esa presentación, sino que las características del empaque no encajan con las de otros productos.

Por tanto, el Sernac advirtió a los consumidores de posibles riesgos para la salud al adquirir estos productos falsificados, ya que al desconocerse su contenido alimenticio, no proporcionan ninguna garantía de seguridad alimentaria.

La denuncia ante el Ministerio Público pretende conseguir el retiro inmediato del mercado de estos productos, aunque el director nacional de la repartición, Andrés Herrera, igualmente llamó a locatarios de ferias libres, así como a pequeños negocios, a abastecerse de productos por intermediarios legales y reconocidos, que cuenten con un catálogo de la marca que los comercializa.

"Nos encontramos frente a un hecho completamente grave y de carácter delictual, porque al amparo de marcas reconocidas y cuyos procesos de producción, traslado y comercialización deben respetar garantías mínimas de seguridad alimentaria, se pretende engañar a los consumidores. Más aún es grave porque se trata de productos alimenticios que pueden poner en riesgo la salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes a quienes se les suele proporcionar este tipo de leches en polvo", repudió la autoridad.

En esa línea, Herrera también pidió a los consumidores comprar siempre en el comercio formal, fijarse bien en que los alimentos incluyan los lotes de producción, sean reconocibles como productos reales y que, frente a las dudas, consulten directamente a las marcas sobre su real existencia.