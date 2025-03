"Caso Degollados": A 40 años del triple crimen que conmocionó a Chile en dictadura

A 40 años del "caso Degollados", el Gobierno, diversas organizaciones, familiares y amigos recuerdan al pintor Santiago Nattino, el sociólogo José Manuel Parada y el profesor Manuel Guerrero, las víctimas del triple homicidio que conmocionó a Chile el 30 de marzo de 1985.

Los profesionales y miembros del Partido Comunista fueron detenidos por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) -organismo de inteligencia de dicha institución durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990)- en diferentes lugares de Santiago, los días 28 y 29 de marzo.

Un día después, el 30 de marzo, los cuerpos de Nattino, Parada y Guerrero fueron encontrados sin vida con claros signos de tortura y ensañamiento en la comuna de Quilicura.

El caso causó conmoción e indignación en Chile y, cuando se conoció la implicación de carabineros, gracias a la investigación del ministro en visita (juez especial) José Cánovas, renunció en agosto de 1985 el jefe de la institución policial y miembro de la Junta Militar desde el golpe del 11 de septiembre de 1973, general César Mendoza.

La diligencias del juez Cánovas dieron como resultado la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y otros dos oficiales de Carabineros.

40 AÑOS | ¡Nada ni nadie está olvidado!

Caravana conmemorativa en recuerdo de nuestros compañeros Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino.

📍Mañana domingo 30 de marzo

10:00 hrs. Inicio de caravana

12:00 hrs. Acto conmemorativo Memorial Tres Sillas pic.twitter.com/xAIPyL0rwZ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) March 29, 2025

En este mismo 29 de marzo se cumplieron 40 años del asesinato de Mauricio Maigret, Paulina Aguirre y también de los hermanos Vergara Toledo, hecho ocurrido en 1985 en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

Presidente Boric: "40 años después, siguen vivos en nosotros"

En este nuevo aniversario del crimen, el Presidente Gabriel Boric reflexionó: "Yo aún no había nacido pero no me permito el olvido. Y es que 40 años después su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor, siguen vivos en nosotros".

"Un abrazo gigante a todos sus familiares, amigos y compañeros en estos días de recuerdo y reflexión", agregó el Mandatario en su publicación.

Hace 40 años la dictadura secuestró y asesinó a José Manuel Parada, Santiago Natinno y Manuel Guerrero. Yo aún no había nacido pero no me permito el olvido. Y es que 40 años después su ejemplo, coraje, sus sueños y lucha por un mundo mejor, siguen vivos en nosotros. Un abrazo… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 29, 2025

Se calcula que durante la dictadura murieron unas 3.200 personas a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 aún están desaparecidas. La cifra de detenidos por motivaciones políticas llega a los 40.000.