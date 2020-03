Este viernes, una cruda llamada remeció a todos quienes sintonizaron Cooperativa en Ruta: Gonzalo Barrera escuchó el relato de Eugenio, un ex carabinero que aseguró haber participado, en la década de los 80, en plena dictadura de Augusto Pinochet, "de una detención que se hizo con unos chicos de la subcomisaría de Buzeta que actualmente están desaparecidos". El ex uniformado, cuyo apellido mantuvo en el anonimato, señaló que se trata de dos hermanos, de unos 21 y 25 años aproximadamente y que el caso está siendo investigado por la Justicia: "Cada vez que surgen nuevos antecedentes tengo que acercarme y declarar". Sin entregar una fecha exacta del hecho, el sujeto explicó que realizó un control de identidad a los jóvenes "y el oficial que estaba a cargo lo entregó a la CNI", la policía secreta del régimen desde 1977. "He dado todo, he declarado todo y he dado todos los nombres, no me he guardado nada, para que la investigación arroje resultados positivos", enfatizó. "Molesta que haya colegas que guardan silencio, que no tienen un mínimo de decencia para decir o dar un poco de información", criticó, al tiempo que increpó al cuerpo actual de Carabineros y condenó su actuar durante las actuales protestas en Chile, que ha dejado centenares de denuncias por uso excesivo de la fuerza: "Se están equivocando en su actuar, recapaciten".

