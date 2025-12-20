El fundador de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem), Jorge Rojas, destacó en Cooperativa los positivos resultados en materia de detenciones e incautaciones que ha dejado la Ley "No Más Fuegos Artificiales" -que ya cumple 25 años desde su promulgación-, pero llamó a la gente a seguir denunciando a quienes compren, vendan o usen elementos pirotécnicos.

"Al momento que se promulga la ley, hay una caída impresionante de la cantidad de casos. Tenemos, en la última vigilancia -que va del 6 de diciembre al 6 de enero de este año 2025-, una reducción del 91% de los casos de quemadura por fuegos artificiales", destacó.

"Esto es una ley fantástica y estamos realmente contentos de tenerla, pero requerimos de que las personas estén atentas a no usar, no vender y no comprar fuegos artificiales. Eso es lo más importante", reparó, no obstante, el doctor.

Rojas recordó que, tras una intensa campaña de Coaniquem, en 2021 la normativa tipificó como delito el uso y la compraventa de pirotecnia, por lo que quienes sean sorprendidos "pueden arriesgar cárcel de hasta cinco años", afirmó.

En este contexto, en los últimos tres años Carabineros ha efectuado 700.648 incautaciones en las regiones de Tarapacá (33%), Arica (31%), la RM (17%) y Antofagasta (12%), con 796 personas detenidas y 2.109 delitos tipificados. "¿Qué significa? Que la gente está denunciando y que la policía está haciendo su trabajo", sostuvo el fundador de Coaniquem.

Por último, agregó que, hasta el momento, se han detectado tres casos de quemadura por pirotecnia: "Uno ocurrió el 17 de diciembre en la comuna de Cerro Navia. Un niño de 14 años que estaba usando un petardo le explotó y tuvo una quemadura profunda en su mano", lamentó.

Otro, en tanto, afectó a un niño mayor de 15 años que "se quemó en la comuna de La Pintana el 14 de diciembre y terminó con la amputación de tres dedos (de la mano). Está hospitalizado en el Hospital Padre Hurtado y (el caso) es sumamente grave. Entonces, esto hay que tomarlo en serio", exhortó Rojas.

