Carabinero condenado por apremios ilegítimos cumplirá pena en libertad

El capitán de Carabineros Tomás Rodríguez Soriano, condenado como autor del delito consumado de apremios ilegítimos contra la actriz María Paz Grandjean, cumplirá la pena respectiva en libertad, según resolvió el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

La sentencia comunicada este miércoles determina una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, al tiempo que establece la remisión condicional de la misma.

Rodríguez Soriano también estará suspendido en su cargo en la policía uniformada durante este periodo.

En un veredicto unánime emitido la semana pasada, ese tribunal dio por acreditada tanto la ocurrencia del delito, que se remonta a la noche del 18 de octubre de 2019, como la participación culpable del carabinero.

Según este fallo, el capitán respondió a la agresión de un manifestante -en Alameda con calle Doctor Ramón Corvalán- con su escopeta antidisturbios, "percutando seguidamente un segundo tiro cuando el individuo se alejaba, impactando con el proyectil balístico 'Super Sock' la cara de María Paz Grandjean".

Producto del disparo, la actriz, que había salido del Centro Cultural Gabriela Mistral tras participar en la obra "Pérgola de las Flores", resultó con un trauma maxilofacial, un hematoma malar y mandibular derecho; contusión maseterina y herida en la región mandibular derecha de carácter menos grave.

Militares absueltos en otra causa del estadillo

Esta jornada también se conoció que el Séptimo Tribunal Oral de Santiago absolvió -en fallo dividido- al capitán de Ejército a la época de los hechos Miguel Puchi, el sargento José Santibáñez y el cabo Patricio Gormaz, de los cargos de apremios ilegítimos consumados, por hechos registrados en octubre de 2019 en Peñalolén.

Los magistrados llegaron al veredicto "al no lograr los acusadores, con las pruebas rendidas en estrado, acreditar los presupuestos fácticos contenidos en las respectivas acusaciones", relató el Poder Judicial.

"Los actos sometidos a conocimiento de este estrado fueron: disparo del acusado Santibáñez en contra del afectado, como primera medida ante la huida e infringiendo protocolos; embestida de acusado Gormaz en contra del afectado y la omisión del acusado Puchi en cuanto impedir o hacer cesar tales conductas (…) no se alcanzó el estándar de convicción más allá de toda duda razonable, pues su prueba resultó insuficiente en primer lugar por la falta de determinación precisa de las reglas de uso de la fuerza (…) aun cuando las pruebas de los acusadores y de las defensas proporcionaron elementos que permiten distinguir algunos de los principios inspiradores de tales reglas, como legalidad, necesidad y proporcionalidad, las condiciones en la que se producen los hechos, de noche, con restricción de circulación, bajo un patrullaje no exento de eventos disruptivos del orden público, como se detallara, a continuación, y analizado uno de los videos que fue aportado al proceso por uno de los imputados, no fue posible adquirir convicción de que las acciones de la patrulla comandada por el acusado Puchi hayan estado desprovistas de la gradualidad que las regla del uso de la fuerza exigían", explica el fallo.