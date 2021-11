Corte Suprema validó pedido de extradición de ex jerarca de Colonia Dignidad

La Corte Suprema estimó procedente solicitar a Italia la extradición del ciudadano alemán Reinhard Doring Falkenberg, detenido en septiembre pasado en el centro del país europeo y requerido en Chile por crímenes cometidos en 1976 en el asentamiento de Colonia Dignidad, el enclave germano que fundó el ex soldado nazi y pederasta Paul Schäfer, en Parral, en la Región del Maule.

El ex jerarca, de 75 años, está procesado por la ministra en visita de causas de derechos humanos Paola Plaza González como cómplice de los secuestros calificados (desapariciones) de Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, cometidos el 26 de mayo de 1976.

En el fallo, la II Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Mauricio Silva Cancino, Leopoldo Llanos y Jean Pierre Matus- consideró que se cumplen los requisitos para solicitar la extradición, para que el imputado sea juzgado en nuestro país.

"Todas las exigencias para efectos de requerir la entrega del requerido se satisfacen, de modo que corresponde acceder a la petición de que se formule el pedido de extradición y continuar con su tramitación", dice la resolución.

"Los delitos por los cuales se encuentra procesado el requerido, son delitos comunes, no siendo en consecuencia de aquellos políticos o militares que no hacen procedente la extradición, según se refiere en el tratado suscrito entre los Estados Partes; el delito por el cual fue procesado el requerido es punible con una sanción superior a un año de privación de libertad; se trata de delitos perpetrados en territorio nacional; existe un mandato de aprehensión librado en su contra vigente y la acción penal no se encuentra prescrita por tratarse de hechos punibles que son considerados de lesa humanidad, cometidos en contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos", agrega el escrito.

Según reportes de prensa, Doring se fugó de Chile en 2005 antes de ser procesado por las desapariciones en el enclave alemán.

Desde entonces vivía en la ciudad de Gronau, en Alemania, hasta que fue arrestado en septiembre en un hotel de Forte dei Marmi, en la región de Toscana ubicada en el centro de Italia, donde se encontraba de vacaciones.

La detención fue a consecuencia de la orden de detención y captura internacional emanada de los tribunales chilenos.