"Como si hubieran tirado una bomba": El devastador relato de los habitantes de Lirquén

Una escena de devastación total dejó el paso de los incendios forestales por la localidad de Lirquén, en la comuna de Penco (Región del Biobío), donde el fuego descendió desde los cerros hasta alcanzar el mar, destruyendo barrios completos y dejando a cientos de familias damnificadas.

El corresponsal de Cooperativa en la zona, Cristofer Espinoza, viajó hasta la localidad donde recibió múltiples testimonios de sus habitantes, quienes catalogaron la emergencia como un hecho "nunca antes visto".

"Se quemó todo. Anoche, a las 21:30, ya se estaba quemando todo ya. Nosotros evacuamos a Penco, de aquí (Lirquén) para allá hasta Penco. El fuego llegó hasta el mar, no había visto algo así, primera vez", relató un poblador identificado como Ernesto.

En tanto, una vecina llamada Senja detalló el momento de la evacuación durante la noche: "Anoche (evacué) con un joven de aquí del departamento. Yo siempre ando en silla de ruedas, tengo muletas, y él nos llevó. Llegamos allá al Pingueral, a la casa de un amigo de mi hijo".

La mujer explicó que su vivienda fue una de las pocas que no fue alcanzada por el fuego: "El bloque azul (fue) el único que sobrevivió aquí porque está todo quemado", señaló.

"Es como que le hubiesen tirado una bomba"

Un vecino identificado como Víctor Montero afirmó a Cooperativa que en las horas de la noche "fue terrible porque el fuego partió de un momento a otro. Yo tuve que sacar a mi familia, de hecho, tuve que sacar un furgón de un vecino para poder sacar gente. Gracias a Dios nosotros estamos vivos, pero las pérdidas fueron totales. Y no solamente yo, usted ve en el entorno y se va a dar cuenta que es exactamente lo mismo para todos. Fueron muy pocas las personas que salvaron un par de bloques".

"Lirquén era un pueblo muy bonito. Es una caleta de pescadores muy bonita, tiene un puerto muy grande, importante dentro del puerto de Chile. Pero hoy en día es como que le hubiesen tirado una bomba", lamentó el afectado.

"Es un desastre todo"

Uno de los relatos más estremecedores fue el de Kalel, otro vecino de Lirquén, quien explicó las dificultades al momento de la evacuación y la destrucción que provocó el fuego en los sectores urbanos.

"Había que evacuar. Tipo 10:00 de la noche estaba llegando a la casa, yo había salido y vi los focos. Los vi alarmantemente cerca y dije: 'hoy puede pasar algo'. No quise pensarlo mucho. A eso de las 12:00 vi que los vecinos estaban corriendo, estaban arrancando. No había nada que hacer", recordó.

"Fui, ayudé a unos vecinos que estaban tragando ceniza y después me vine para acá. Le insistí a mi familia, ellos no querían evacuar, yo les decía que no sabía si iba a estar todo bien. Un caballero bien amable nos llevó a nosotros hasta Hualpén para refugiarnos. Nos refugió y le agradezco rotundamente porque de no ser por él no teníamos cómo salir", enfatizó el poblador.

En ese sentido, expresó: "Sinceramente, triste, es un desastre todo. Ver donde yo viví toda mi vida y ahora verlo en este estado es horrible. Ahora le digo a toda la gente aquí: ¿cómo vamos a volver a la normalidad después de todo esto? Lirquén era un lugar tan hermoso para mí, era uno de mis lugares favoritos y verlo en este estado a mí me quiebra".