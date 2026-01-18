Síguenos:
País | Desastres naturales | Incendios forestales

"En las próximas horas": FF.AA. confirman anuncio de toque de queda por incendios forestales

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La medida se tomará en lugares que sean necesarios y los detalles serán informados prontamente.

 ATON
El Gobierno decretó el toque de queda en los sectores más afectados por los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, debido a la devastación que causó la tragedia que mantiene a la zona bajo estado de catástrofe.

En el marco del último Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, confirmó que "en las próximas horas" se informarán detalles de esta medida restrictiva a la vez que pidió el apoyo de la ciudadanía.

El jefe de la Defensa Nacional para la Región del Biobío, Almirante Edgardo Acevedo, detalló que el anuncio será informado a través "de los bandos formales una vez que terminemos un proceso de análisis que ya está siendo desarrollado. No tengo todavía definido el área específica donde lo vamos a abarcar, pero en las próximas horas va a ser informado".

La medida busca otorgar certezas a la ciudadanía y permitir el libre desplazamiento de las unidades de emergencia.

Más temprano, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló a Cooperativa que la medida es necesaria "para evitar robos y evitar que personas intencionalmente provoquen más incendios".

Alejandro Sandoval, director regional de Senapred, detalló que las zonas más complejas se ubican en Lirquén (Penco), Punta de Parra (Tomé) y los sectores de Ranchillos y Trinitarias en Concepción.

La autoridad agregó que se han emitido más de 37 alertas SAE. Si embargo, se reportaron dificultades en la evacuación debido a la resistencia de algunos vecinos, por lo que reiteraron que la prioridad absoluta es salvar vidas.

La emergencia registra más de 250 viviendas afectadas y tres víctimas fatales.

