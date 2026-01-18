Alcalde denuncia saqueos en el Hospital de Lirquén: "Hay un problema grave de inseguridad"

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dio cuenta de la catástrofe que azota a su comuna debido a los incendios forestales. Con la voz quebrada por la emoción, la autoridad local lanzó una durísima crítica a la gestión de la emergencia, asegurando que se encuentran combatiendo el fuego prácticamente solos desde las 23:30 horas.

"No quiero criticar, pero quiero decir que no puede ser que el Estado de Chile -y lo digo de esa forma, no al Gobierno para no caer en una crítica política- hasta el momento la respuesta sea cero. Este incendio ha sido combatido por los bomberos y por personal municipal. Llevamos de las 11:30 a las 9 de la mañana combatiendo un incendio literalmente solos", fustigó Vera.

Saqueos en el hospital

Uno de los puntos más alarmantes del relato del alcalde fue la situación de inseguridad en los centros asistenciales. Vera confirmó que tras la evacuación preventiva del Hospital de Lirquén, delincuentes ingresaron al recinto para sustraer elementos críticos.

"Están saqueando el Hospital de Lirquén, están robándose los medicamentos y se están robando el equipo quirúrgico. Por eso hago un llamado: necesitamos urgente que la Armada, que los marinos, se tomen las calles y resguarden los hospitales, resguarden los Cesfam, los supermercados y los lugares de comestibles", denunció el jefe comunal.

Debido a esta ola de delincuencia, el alcalde exigió formalmente la implementación de un toque de queda y la salida inmediata de las Fuerzas Armadas a las calles: "Tengo un problema grave de inseguridad. Si no damos protección y los militares no salen a la calle rápido, lo van a saquear todo y después no sirve. La gente no quiere bajar de los cerros porque no tienen la certeza de que no les vayan a robar lo poco que les queda".

Impacto humano: "Mi familia lo perdió todo"

La magnitud del desastre geográfico es total. Vera detalló que sectores como Villarrica, Villa Alegre, Italia, Lorco y gran parte de los cerros de Lirquén han sido arrasados. Según sus estimaciones preliminares, el daño es casi absoluto en las zonas residenciales periféricas.

"Puedo decir que el 80% de mi gente perdió su casa. Dicen que tengo que estar fuerte, pero yo soy de Penco y mi familia lo perdió todo. No es fácil, no es fácil", confesó la autoridad en un momento de gran emotividad.

Un llamado desesperado al Presidente

Finalmente, el alcalde Vera criticó la lentitud burocrática del sistema de emergencias y pidió la intervención directa del Presidente de la República.

"Le pido, querido Presidente, que se ponga la mano en el corazón. Tiene hace 10 horas una comuna botada. No puede ser que por una firma de un papel no puedan salir a la calle los militares. Me están invitando a un Cogrid; yo no quiero Cogrid, quiero operatividad, quiero respuesta. ¿Cómo el Estado se demora 10 horas en dar respuesta? Como país fracasamos, como nación estamos fracasando", sentenció.