Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta roja por ola de calor extremo en la zona central: Hasta 36° en la RM

Publicado:
| Periodista Radio: Paula Kelly

Senapred y Conaf advierten un escenario de alto riesgo para la salud, y favorable a la propagación de incendios forestales.

Alerta roja por ola de calor extremo en la zona central: Hasta 36° en la RM
 ATON

Expertos llaman a extremar precauciones frente a la radiación UV extrema, y a evitar el uso de fuego durante el fin de semana.

Una nueva ola de calor afecta este fin de semana a la zona central de Chile, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 36 grados Celsius en la Región Metropolitana.

El fenómeno se extenderá desde Coquimbo hasta el Biobío y combina altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos: "Ello constituye un escenario de alto riesgo para la salud de las personas, y favorable para la propagación de incendios forestales", advirtió la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, quien llamó a no usar fuego bajo ninguna circunstancia durante el fin de semana.

La institución mantiene a las regiones Metropolitana y de O'Higgins bajo alerta roja por "calor extremo", mientras Conaf activó el "botón rojo" en más de 120 comunas del país, en medio de un reforzamiento de las medidas preventivas.

Debido a estas condiciones, adempas, se mantendrá cerrado el Parque Cordillera y se evalúa aplicar la misma medida en el Parque Quebrada de Macul.

En paralelo, autoridades y expertos reiteran los llamados a adoptar medidas de resguardo, advirtiendo que la radiación UV extrema eleva el riesgo de daño y cáncer de piel.

"Es fundamental evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 16 horas y usar protección física como sombrero, lentes con filtro UV y protector solar", señaló el dermatólogo oncólogo Jonathan Stevens, quien recomendó utilizar protector solar con un factor de protección de al menos 30, aumentando a 50 en personas con mayor riesgo.

En portada