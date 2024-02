Alerta SAE bajo la lupa: Subtel y expertos evalúan qué ocurrió en incendios de Valparaíso

Durante los incendios forestales en la Región de Valparaíso, muchos vecinos de los sectores siniestrados denunciaron el mal funcionamiento de la alarma SAE, la cual consiste en una alerta masiva enviada a los dispositivos móviles con el fin de avisar sobre evacuaciones.

En esta línea, los afectados reportaron en redes sociales que la alarma tardó en ser recibida y que no les proporcionó información para dirigirse a un lugar seguro, lo que causó confusiones al momento de la evacuación, sobre todo en la población de El Olivar, en la ciudad de Viña del Mar.

Frente a esto, según el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, "una posibilidad es que la evaluación de la contingencia haya tardado y, por lo tanto, se haya tomado la decisión de evacuación tarde; sin embargo, esto es una cuestión bastante compleja de dilucidar".

"Lo otro es que haya habido algunas interrupciones en algunas de las redes que haya dificultado la llegada del mensaje, cuestión de la cual hasta acá yo no he escuchado nada. Lo que sí hay que tener muy claro, que si no hay ninguna señal, no te puede llegar el mensaje", agregó el subsecretario.

Según indicó la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), actualmente hay 51 antenas fuera de servicio en la zona.

EXPERTO: LAS EVACUACIONES DEBEN SER DIRIGIDAS

Según la autoridad, el tiempo que transcurre entre el envío del mensaje por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hasta su llegada a los celulares, es normalmente inferior a dos minutos; algo que fue puesto en duda por el experto en gestión de emergencias Michel De L'Herbe, quien trabajó en terreno durante la catástrofe.

"Las alertas llegaron cuando el fuego ya estaba en la comunidad. Nunca nadie nos informó hacia dónde teníamos que evacuar. Me sorprende que nuestro sistema de emergencias aún no comprenda la necesidad que las evacuaciones son una operación que debe ser dirigida", criticó.

"Por lo tanto, el Estado no puede dar por hecho que todas las personas tengan un celular y además sepan ocuparlo. (Asimismo, el celular) requiere algo tan simple como estar cargado, cosa que también en estas emergencias va a ser imposible, por el sólo hecho del corte del suministro eléctrico", agregó De L'Herbe.

La problemática ya fue conocida por las autoridades de Gobierno, quienes anunciaron en la mañana de este martes que la Unión Europea (UE) comenzará una investigación externa para evaluar el funcionamiento de la alerta SAE en el contexto de los incendios en la Quinta Región.