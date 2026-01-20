BancoEstado activa plan de emergencia: Postergarán hasta seis cuotas de créditos a damnificados

Ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, BancoEstado confirmó este martes la implementación inmediata de un plan de apoyo destinado a las familias y empresas siniestradas en las regiones de Ñuble y Biobío.

La iniciativa busca replicar la ayuda entregada en catástrofes anteriores, como los incendios de 2023 y 2024, enfocándose en aliviar la carga financiera inmediata.

En el caso de las personas naturales, BancoEstado implementará las siguientes medidas:

• Postergación de hasta seis cuotas en créditos de consumo.

• Postergación de hasta seis dividendos en créditos hipotecarios.

• Renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026, evitando interrupciones en el acceso a financiamiento

El objetivo declarado es "entregar alivio financiero en el corto plazo, permitiendo a las familias afectadas enfrentar la emergencia con mayor holgura".

El sector productivo local, fuertemente golpeado por el fuego, también tendrá un tratamiento especial. Para micro, pequeñas y medianas empresas, el banco dispondrá de:

• Postergación de hasta seis cuotas en créditos comerciales y contratos de leasing.

• Mecanismos especiales para créditos con garantía estatal, que permitan mantener la vigencia de dicha garantía.

• Opciones de renegociación y reestructuración de deudas, según la situación particular de cada cliente.

• Postergación de hasta seis dividendos en créditos hipotecarios asociados a actividades productivas.

• Renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026.

Desde BancoEstado recalcaron la importancia de mantener operativas las herramientas de capital de trabajo. Se aplicarán mecanismos especiales para créditos con garantía estatal, que permitan mantener la vigencia de dicha garantía, y renovación automática de líneas de crédito durante el primer semestre de 2026.

Es fundamental que los usuarios tengan claridad sobre las condiciones de elegibilidad. Para acceder a estos beneficios, el cliente debe pertenecer a los segmentos Personas o Mipymes y residir en las comunas afectadas.

Sobre la situación crediticia previa del cliente, la institución aclaró una condición excluyente. Debe haber estado al día en el pago de sus productos BancoEstado al 31 de diciembre de 2025 y, al momento de solicitar la postergación el crédito no puede superar los 45 días de mora.

Para formalizar la solicitud, es necesario que la dirección registrada corresponda a la zona de catástrofe y se deberá firmar declaración jurada simple de afectación al momento de la solicitud (Ficha de Catástrofe para Mipyme).

Acciones ya desplegadas por BancoEstado

Junto con las medidas financieras, la institución ya ha puesto en marcha una serie de acciones operativas y de apoyo social, entre ellas:

• Información y orientación a clientes a través de sus canales digitales.

• Cierre preventivo de sucursales en Penco y Tomé, resguardando la seguridad de clientes y trabajadores.

• Despliegue de tres vehículos de BancoEstado Móvil, para atención directa en terreno en zonas afectadas.

• Atención excepcional a clientes que hayan perdido su cédula de identidad, mediante protocolos de contingencia.

• Activación de protocolos especiales de seguros, con procesos de liquidación acelerados para siniestros asociados a la emergencia.

• Contacto directo con familias de clientes fallecidos, para orientar y activar oportunamente los seguros y beneficios correspondientes.