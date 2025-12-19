Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Coronel: Sujeto sorprendido robando madera intentó causar incendio forestal

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Mientras escapaba del fundo Manco, encendió tres focos simultáneos, que fueron controlados antes de propagarse.

El hombre fue detenido por Carabineros, mas su compañero de delito logró huir del sitio del suceso.

Coronel: Sujeto sorprendido robando madera intentó causar incendio forestal
 ATON (archivo)

El municipio advirtió que el robo de madera es un "factor de alto riesgo asociado a la intencionalidad de generaciones de incendios".

Tras ser sorprendido robando madera desde un predio junto a otro sujeto, un hombre inició de manera simultánea tres focos de incendio en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

El dúo ingresó con una camioneta al fundo Manco, y fue descubierto después de cargar 6 metros cúbicos de madera, material que pretendían transformar en astillas y vender como leña.

"Durante la huida, uno de los involucrados inició deliberadamente tres focos de incendio, los que fueron controlados oportunamente, evitándose su propagación", precisó Jaime Seguel, encargado de la oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Coronel.

Acto seguido, "Carabineros detuvo a uno de los responsables, recuperó el vehículo utilizado y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, mientras que el segundo implicado se dio a la fuga", añadió el funcionario.

"Este hecho genera especial preocupación en el actual contexto del país, donde el robo de madera se ha convertido en un problema persistente, y un factor de alto riesgo asociado a la intencionalidad de generaciones de incendios", advirtió Seguel.

