Damnificados de Quilpué acusan nula presencia de autoridades

Vecinos de la Población Argentina de Quilpué, uno de los sectores más devastados por los incendios en la Región de Valparaíso, acusan falta de ayuda y también la nula presencia de autoridades en el sector.

La dirigente vecinal de la mencionada población, Yesenia Jara, aseguró que las "autoridades no han venido, y eso se necesita, porque uno por algo vota por ellos, para que estén acá apoyando".

En esa línea, la vecina expresó que "queremos que vengan autoridades para ver la magnitud de esta catástrofe, para que no haya un rebrote de sarna, de piojos, de hepatitis, que vengan a vacunar para el tétanos, porque la gente ha trabajado con sus manos sin protección, sin bloqueador".

Asimismo, la pobladora explicó que en el lugar se necesitan "materiales de construcción, guantes, gafas, carretillas, baños químicos, duchas para poder bañar a nuestros niños, camiones para retirar escombros, y seguridad, porque también estamos muy expuesto, la seguridad la dejan arriba y no acá en el sector".

"Anoche vivimos una noche de terror porque andaban tirando pelotas encendidas, los vecinos gritaban y trataban de pillar a los tipos, que intentaban quemar lo poco y nada que quedaba de las casas", agregó la dirigente.

PERSONAS DAMNIFICADAS

La pobladora también reveló la situación que viven los damnificados del sector e indicó que "aquí hay más de 20 mil personas afectadas, no hay un catastro. Hay personas fallecidas cuyos cuerpos están ahí, familias que no alcanzaron a salir", y agregó que "tengo embarazadas que no tienen donde quedarse, tengo mujeres descompensadas con el tema de la diabetes".

Además de lo anterior, la dirigente acusó que "los acopios nos están al alcance de nosotros, están muy lejos. Cómo nos vamos a mover si está todo colapsado, necesitamos que hagan llegar las cosas al sector, no que digan para eso existen los albergues, que no dan abasto".

"Empaticen con el dolor, pónganse la mano en el corazón las autoridades", expresó la vecina, quién agregó que "nosotros estamos de pie luchando, pero emocionalmente estamos mal, y no ha venido nadie a apoyarnos".