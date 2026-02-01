Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Declaran alerta roja para Collipulli por incendio forestal provocado por caída de un rayo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Conaf reportó otros cuatro focos activos en La Araucanía.

 ATON (referencial)

Pese al calor actual, el pronóstico meteorológico anticipa lluvias y una baja de temperaturas en La Araucanía.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró, la tarde de este domingo, alerta roja para la comuna de Collipulli (Región de La Araucanía) debido a un incendio forestal que afecta actualmente a la Reserva Nacional Malleco.

El organismo informó que la emergencia se debe a la caída de un rayo en la zona, que derivó en una intensa movilización de brigadas terrestres de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y diversas compañías de Bomberos para contener el avance de las llamas.

En tantp, Conaf reportó que combate un otros cuatro incendios incendios en La Araucanía, que afectan a las comunas de Carahue, Cunco, Los Sauces y Padre de Las Casas.

"Se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", detalló Senapred.

Pese a que las temperaturas actuales alcanzan los 30 grados, el pronóstico meteorológico ofrece un alivio para las labores de extinción: se esperan precipitaciones y una baja en la temperatura máxima -que rondaría los 20 grados- hasta el jueves 4 de febrero.

