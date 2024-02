"Es grave": Presidente de la Cámara no descarta acciones legales por boda de Barchiesi

El presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), calificó como "grave" la denuncia sobre la realización del matrimonio de la diputada republicana Chiara Barchiesi en medio de los incendios en la Región de Valparaíso.

La ceremonia, desarrollada en el Club Naval Las Salinas, ha generado críticas particularmente por su cercanía con la zona siniestrada, así como porque la parlamentaria representa en la Cámara a Villa Alemana, Quilpué y Limache, las otras tres comunas más afectadas por la emergencia.

Usuarios de redes sociales han advertido una eventual infracción por parte de la producción del matrimonio de Barchiesi, por el personal que debió trabajar en medio de las evacuaciones y durante el toque de queda declarado por la catástrofe, entre ellos garzones, coperos y cocineros.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "he visto solo cosas en la prensa de carácter general, seguramente hoy día voy a conversar con el secretario de la Cámara en términos más formales, pero claramente lo que hemos visto y si se dio esta situación tal como se ha planteado, es grave desde el punto de vista de que no puede una parlamentaria no respetar la legislación".

"El toque de queda se toma por razones muy fundadas y además tiene una base legal importante, entonces vamos a tener que ver durante el día cuáles son las acciones que se pueden tomar", añadió.

Desde el equipo de la diputada indicaron a Cooperativa que Barchiesi se encuentra en terreno, por lo que no tiene señal para comunicarse.

Mientras tanto, desde la Dirección del Trabajo aseguraron no haber recibido denuncias por este hecho, aunque confirmaron que realizarán una fiscalización enfocada hacia el empleador de los trabajadores que participaron en el evento.